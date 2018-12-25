Почему нам снятся кошмары
Психологи считают, что страшные сны вовсе не бесполезны, иначе бы они исчезли в ходе эволюции. По мнению специалистов, что во сне мозг может сосредоточить внимание на проблеме, требующей решения.
Несмотря на прогресс во всех сферах науки, остается множество непознанного, сновидения - одна из мало изученных областей человеческой психики. Условно плохие сны можно разделить на ночные страхи и кошмары.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, ночной страх возникает во время глубокой фазы сна, хотя в эту фазу сновидений обычно быть не должно. Такой сон может приснится в первые два часа после засыпания и длится не более двух минут, но напугать может при этом очень сильно. Специалисты считают, что в это время происходит получение новых потоков информации.
Кошмары снятся во время быстрой фазы сна и часто заканчиваются тем, что человек просыпается от ужаса, весь в поту и с учащенным пульсом. Успокоившись, человек может легко заснуть, а на утро даже не вспомнить, что ему снилось.
Причин, по которым могут присниться кошмары и страхи множество, ученые пока не дают однозначного ответа, каков механизм их возникновения, но тем не менее называют несколько факторов риска.
В первую очередь, это стресс и сильное переутомление. Накопившееся нервное напряжение находит выход в виде ночных кошмаров и страхов. Человеку необходимо наладить режим труда и отдыха, давать себе достаточно времени на восстановление, не забывать заниматься физкультурой.
Также страшной сон может присниться после бурной вечеринки, алкоголь и тяжелая пища являются серьезными факторами нарушения сна.
Для впечатлительных людей с богатым воображением, кошмарные сны в большинстве случаев привычны. Во сне их фантазии выходят из-под контроля и могут завести очень далеко.
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