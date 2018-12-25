Глазные капли могут стать лекарством от рака
Британским ученым в ходе исследования удалось выяснить, что глазные капли могут быть лекарством от рака, в частности помогать бороться с его агрессивными формами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, исследователи обнаружили, что в каплях для глаз содержится вещество SPHINX31. Оно может не только вылечить сетчатку глаза, но и стимулировать ген MLL, отвечающий за борьбу против острого миелоидного лейкоза. Этот вид рака еще не поддается лечению.
Миелоидный лейкоз - это опухоль определенного ростка крови, при которой быстро размножаются белые кровяные клетки. А обнаруженное вещество в глазных каплях способно остановить злокачественные изменения в крови без осложнений для здоровья.
На этом ученые не остановятся в изучении вещества, ведь подобное открытие может стать настоящим прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на вторник
Ученые рассказали о масштабной катастрофе в Солнечной системе
Археологи выяснили, как древняя Бактрия защищалась от набегов кочевников
Доказан редкий механизм эволюции
Физики из Китая выяснили, как превратить медь в золото
В Италии началось извержение вулкана Этна - ФОТО - ВИДЕО
Экс-чиновникам правительства Дагестана предъявлены новые обвинения
Хади Резван: В Иране интересуются чемпионатом Азербайджана
В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления - ОБНОВЛЕНО
"Сумгайыт" расстался с двумя футболистами
Российского футболиста удалили с поля в матче чемпионата Турции
Суд США потребовал от КНДР более $500 млн за убийство студента
Полиция Австрии задержала двух подозреваемых из-за стрельбы в Вене
Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме
Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США
В Кабуле силовики освободили заложников
-
24 Дек. 14:40 11 092
-
24 Дек. 23:38 9 144
-
24 Дек. 08:25 7 532
-
24 Дек. 11:54 6 942
-
24 Дек. 10:46 5 104