Стало известно, почему котята вызывают такую симпатию

Даже люди, которые не особенно любят животных, редко могут устоять перед их детенышами. Почему же так происходит?

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, журналисты The Guardian изучили несколько научных исследований, посвященных этой теме, и выяснили, что дело в инстинктах.

Психологи утверждают, что приматы инстинктивно ищут прикосновения к мягкой шерсти своих сородичей. Кроме того, обезьяны занимаются грумингом - ухаживают за мехом других особей, для них этот жест означает приятную заботу друг о друге. Вероятно, люди испытывают приблизительно те же чувства и инстинктивно реагируют на пушистых животных с особой симпатией.

Но дело не только в шерсти, ведь мыши, крысы и особенно тарантулы также покрыты ей!

Зоолог Конрад Лоренц придумал немецкий термин Kindchenschema, который означает "миловидность". Исследователь пояснял его следующим образом: у людей есть врожденный инстинкт, который заставляет их реагировать именно на особенные черты лица младенцев: непропорционально большие глаза и голову.

Совместив результаты исследований, журналисты пришли к выводу, что котята вызывают симпатию, потому что люди бессознательно реагируют на "детские" черты лица и получают невольное удовольствие от заботы о пушистом животном.

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