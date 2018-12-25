5 культовых фильмов, провалившихся в прокате

Успех не всегда сразу приходит даже к талантливому произведению. Особенно это касается фильмов, чья популярность зависит от множества меняющихся факторов. Иногда признание критиков и зрителей приходит после провала. Сложно поверить, но некоторые легендарные сейчас киноленты сначала были приняты холодно. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет пять культовых фильмов, провалившихся в прокате.

"Побег из Шоушенка" (1994)

Драма о несправедливо осужденном Энди Дюфрейне, который и в тюрьме остается свободным человеком, давно стал классикой мирового кино. Однако первоначально он был лишь четырнадцатым в списке кассовых сборов 1994 года.

"Достучаться до небес" (1997)

Немецкая картина о двух героях, которые спешат исполнить свое заветные желания прежде чем умрут, собрала в американском прокате скромные пять тысяч долларов.

"Страх и ненависть в Лас-Вегасе" (1998)

Бюджет фильма Терри Гиллиама по одноименной книге журналиста Хантера Томпсона составил восемнадцать с половиной миллионов долларов, а собрал только десять. Тем не менее, кинолента о безумной поездки двух приятелей сквозь наркотический угар и болезненные галлюцинации скоро разошлась на кадры и цитаты.

"Бойцовский клуб" (1999)

Экранизация одноименного романа Чака Паланика не сразу вызвала одобрение и публики, и кинокритиков. В производство картины было вложено 63 миллиона долларов, а сборы принесли лишь 37 миллионов. Однако через 10 лет драма о бунте обезличенного служащего офиса против общества потребления удостоилась всевозможных наград и похвал, и вошла в многочисленные списки лучших фильмов.

"Донни Дарко" (2001)

Культовый статус эта запутанная мистическая драма приобрела не сразу и собрала в прокате лишь чуть больше миллиона долларов при затраченных на производство шести. Однако после выхода на кассетах и дисках, фильм о странном путешествии во времени старшеклассника Донни Дарко очень скоро стал легендарным.

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