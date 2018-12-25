Звезда Instagram: история «самого фотогеничного» кота - ФОТО
Звезда Instagram живет в Японии, много путешествует, а еще это...кот по кличке Ньянкичи (Nyankichi). Похоже, его просто невозможно плохо сфотографировать.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, полосатый кот из Кагосимы колесит по стране вместе со своим хозяином и позирует на фоне самых живописных пейзажей, какие только возможно представить.
Животное настолько здорово выглядит в кадре, что может составить конкуренцию любой фотомодели (а еще у него лапки).
У кота уже более 132 тысячи подписчиков в Facebook и более 115 тысяч в Instagram. Ньянкичи успел появиться на телевидении и на обложках журналов. Хозяин кота с удовольствием берет его с собой в путешествия и на прогулку.
Поэтому у кота недостатка в поклонниках нет.
Он загорает на фоне горы Фудзияма.
Участвует в марафонах.
Тусуется с друзьями.
И носит красное.
И, конечно же, как самый крутой кот, не оборачивается на взрывы.
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