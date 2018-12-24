Ученые рассказали о масштабной катастрофе в Солнечной системе
24 декабря 2018 20:05 222
Сотрудник Даремского университета в Великобритании Джейкоб Кегеррей доказал, что несколько миллиардов лет назад в Солнечной системе произошла масштабная катастрофа, в результате которой изменился наклон оси Урана. Об этом сообщает портал Phys.org.
Ученый выяснил, что три-четыре миллиарда лет назад в Уран врезался космический объект вдвое больше Земли. Катастрофа произошла еще до формирования спутников ледяного гиганта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Компьютерное моделирование показывает, что столкновение и изменение оси вращения планеты произошло в течение нескольких часов. В результате катастрофы Уран стал вращаться практически "лежа на боку". Это подействовало и на угол наклона его спутников, а также сформировало ледяную оболочку небесного тела, уверен Кегеррей.
По словам сотрудника NASA Джима Грина, есть вероятность, что этот огромный космический объект до сих пор находится на задворках Солнечной системы и может оказаться ее девятой планетой.
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