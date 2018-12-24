Ученые рассказали о масштабной катастрофе в Солнечной системе

Компьютерное моделирование показывает, что столкновение и изменение оси вращения планеты произошло в течение нескольких часов. В результате катастрофы Уран стал вращаться практически "лежа на боку". Это подействовало и на угол наклона его спутников, а также сформировало ледяную оболочку небесного тела, уверен Кегеррей.