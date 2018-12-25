Панде впервые установили брекеты - ФОТО
25 декабря 2018 12:15 125
Необычную операцию провели ветеринары зоопарка Тайбея: они поставили зубной протез и брекеты взрослому самцу панды.
Как сообщает Taiwan News, подобная операция стала первой в своем роде, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.
Врачам пришлось заменить верхний левый клык после того, как он был сильно поврежден и разрушен. Панды питаются твердой пищей - бамбуком, а клыки используют для очистки и разжевывания древесины. Поэтому здоровые зубы крайне необходимы для благополучия животного.
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