Названа неожиданная причина преждевременной смерти

Ученые Университета Райса (США) выяснили, почему потеря супруга повышает риск преждевременной смерти у вдовы и вдовца. Оказалось, что депрессивное состояние вызывает изменения в организме, способствующие развитию различных заболеваний. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает издание Science Alert.

Специалисты обследовали 99 человек, у которых недавно умерли близкие люди (в среднем этот срок составлял три месяца). Среди добровольцев был проведен опрос для определения, насколько остро испытуемые переживают потерю. Исследователи также провели анализ крови, чтобы выяснить, коррелируют ли депрессивные состояния с силой воспалительных процессов в организме.

Оказалось, что те, кто сильнее всего переживает смерть супруга, имеет высокие уровни провоспалительных белков - цитокинов FN-γ, IL-6 и TNF-α. При этом воспалительные процессы у трети этой группы были на 53,4 процента сильнее, чем у тех, у кого депрессивные состояния были менее выражены.

По словам ученых, результаты этого исследования дополняют другое, показавшее, что вдовцы чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Это поможет разработать методы для оказания помощи тем, кто подвергается высокому риску смерти после потери близкого человека.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook