Ученые назвали самое необычное последствие новогодних праздников

Лишние килограммы, набранные во время новогодних и рождественских пиршеств, не исчезают в последующие месяцы и остаются с человеком на протяжении всего года. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости такому выводу пришли аналитики Здравоохранительного бюро RAND.

"Мы выяснили, что долговременные тренды на набор лишнего веса оказались связаны с классическими новогодними и рождественскими традициями. Реклама толкает людей на покупку вредной пищи, и люди часто переедают во время праздничных застолий. Январскими голодовками и фруктово-овощной диетой это не исправить", - заявил Роланд Штурм (Roland Sturm), ведущий экономист RAND.

В последние годы медики и ученые заинтересовались тем, как обыденные и особенные события в жизни людей, а также их психическое самочувствие, влияют на продолжительность жизни и вероятность преждевременной смерти.

К примеру, исследователи уже почти десять лет спорят о том, существует ли так называемый "эффект выходных" - резкое повышение смертности среди пациентов клиник в субботу и в воскресенье. Аналогичные дискуссии ведутся вокруг того, повышается ли риск попасть в ДТП во время Хэллоуина и других праздников.

Штурм и его коллеги раскрыли одно из самых необычных последствий новогодних праздников, наблюдая за тем, какую пищу приобретали и поедали примерно полмиллиона жителей ЮАР, участвовавших в масштабной программе по мониторингу их диеты с 2009 по 2013 год.

Ученых интересовало то, как много денег их подопечные тратят на здоровую, нейтральную и откровенно вредную пищу, а также то, как их предпочтения менялись вместе со временами года, праздниками и прочими событиями в их жизни. Параллельно они наблюдали за тем, как менялось количество калорий в диете добровольцев, а также то, как эти изменения отражались на их массе.

Анализ этих данных раскрыл интересную, но неприятную закономерность - больше половины лишнего веса, набранного участниками опытов за год, приходилось на новогодние праздники. В среднем, мужчины и женщины толстели за ноябрь и декабрь примерно на 0,35 и 0,2 килограмма, причем большая часть этой лишней массы не исчезала к началу следующих праздников.



Штурм и его коллеги связывают этот феномен с тем, что расходы на вредную и просто калорийную пищу в декабре и ноябре у их подопечных резко вырастали. На их долю приходилось примерно 40% их семейного бюджета, тогда как в остальные месяцы года она была примерно в 1,5-2 раза ниже.

Что интересно, в январе эти же люди переходили на здоровую пищу, повышая ее долю в своем рационе примерно на треть. Это, однако, не помогало им избавиться от лишнего веса, набранного на праздниках, и привело к тому, что их вес за все четыре года наблюдений вырос на несколько килограммов.

"Если мы хотим действительно активно бороться со всемирной эпидемией ожирения, нам нужно более внимательно следить за нашей диетой во время праздников, и нейтрализовать все сигналы, заставляющие нас переедать", - заключает ученый.

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