Инфаркты и инсульты могут быть ранними признаками рака - ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследователи из США обнаружили связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и развитием рака. Полученные результаты они опубликовали в научном журнале Blood, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Руководитель исследования Бабак Нави (Babak Navi) вместе с коллегами пришли к выводу, что примерно за 5 месяцев до развития рака риск возникновения инсульта и инфаркта начинает увеличиваться, достигая своего пика примерно за месяц до постановки онкологического диагноза.
Среди причин, которые называют ученые - изменение свертываемости крови при развитии онкологического процесса. Это в свою очередь увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых нарушений. Часто у пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, также диагностировали анемию или потерю веса - эти признаки также можно рассматривать как признаки, указывающие на возникновение рака.
В ближайшее время ученые планируют понять, есть ли связь с возрастом и полом, также обнаружить биомаркеры, измеряя концентрацию которых возможно будет более точно определить риск развития рака.
Пациентам, перенесшим инсульт или инфаркт, нужно уделять больше внимания, отмечают авторы: им может быть рекомендована компьютерная томография или же другие диагностические методы, которые также помогут своевременно обнаружить опухоль.
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