Похмельная тревожность: что нужно знать об этом прямо сейчас

Чувство стыда после слишком веселой вечеринки? Мы все там были. Но если раньше чувства страха, стыда, неловкости и легкой паники считались просто симптомами похмельного синдрома, то теперь у них есть отдельное название - hangxiety (hangover + anxiety). Или, если адаптировать, похмельная тревожность.

Почему это происходит?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, когда человек пьет, в его мозге увеличивается количество дофамина, активизируя рисковое поведение и ослабляя, так уж это работает, некоторые моральные установки. Однако на следующее утро мы возвращаемся назад не только физически, но и эмоционально.

И в то время как для некоторых людей похмельная тревожность представляет собой пусть и неприятное, но все же мимолетное чувство, которое оставит их через несколько часов (хотя может показаться, что пройдет куда больше), для пациентов с диагностированной тревожностью история может быть очень разрушительной.

"Потоотделение, учащенное сердцебиение - все это очень похоже на типичные симптомы панической атак, - объясняет Йен Гамильтон (Ian Hamilton) из Нью-Йоркского университета (University of York). - При этом если человек принимает лекарство от беспокойства, алкоголь мешает препарату работать в полную силу, так что состояние дополнительно ухудшается".

Кто находится в группе риска?

Ученые установили, что похмельная тревожность непропорционально затрагивает разные типы личности. Недавнее исследование, например, показало, что застенчивые люди - несмотря на то, что их обычное социальное беспокойство под действием алкогольных напитков уменьшается - с утра будут чувствовать себя хуже, чем экстраверты.

Кроме того, как уже говорилось выше, проблемы с похмельной тревожностью испытывают те, кому тревожность в целом знакома не понаслышке. Речь идет не только о пациентах с тревожными расстройствами, но также о пациентах с расстройствами настроения и другими ментальными нарушениями.

Что можно с этим сделать?

По словам специалистов, первое и главное, что вы должны сделать - это признать наличие проблемы. "Нейровизуализация показывает, что выражение наших чувств на словах ослабляет активность областей мозга, ответственных за эти чувства", - объясняет в комментарии для Irish Examiner поведенческий психолог Ария Кэмпбелл-Данеш (Aria Campbell-Danesh).мкфср

Также Кэмпбелл-Данеш советует своим клиентам всегда рационализировать ситуацию: то есть, смотреть на нее со стороны, оценивая, насколько странными/смешными/нелепымибыли те или иные поступки. Дело в том, что некоторые личности, склонные к рефлексии, могут превращать в слона даже не муху, а пылинку, так что подобная техника позволяет им понять, что ничего страшного не случилось, и хотя бы немного успокоиться.

Как правильно пить?

Если вы заранее понимаете, что этот вечер не обойдется без алкоголя, но точно так же понимаете, что отказаться от него вряд ли получится, возьмите на вооружение несколько анти-тревожных лайфхаков. Например:

- Пейте больше воды. Если вы начинаете чувствовать себя странно уже после четырех напитков, пейте как можно больше воды или лимонада - чтобы ограничиться двумя или тремя;

- Представьте завтрашнее утро. Не погружайтесь в ситуацию, которая точно заставит вас чувствовать себя хуже. Для этого перед каждой новой порцией алкоголя напоминайте себе о том, как плохо вам будет завтра;

- Устройте "комендантский час". Если вас давно беспокоит похмельная тревожность, подумайте о том, чтобы ограничивать свое время пребывания на каждом мероприятии. Не доверяете себе? Попросите друга, который не приглашен, забрать вас или хотя бы позвонить, чтобы напомнить о временных рамках.

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