НАСА хочет продолжить отправлять астронавтов на МКС на "Союзах"

НАСА намерено продолжать отправку американских астронавтов на МКС на кораблях "Союз" после истечения срока контракта между Россией и США в 2019 году и возобновления полетов американских пилотируемых кораблей, заявила представитель НАСА Стефани Ширхольц. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что полеты зарубежных астронавтов на российских кораблях "Союз-МС", вероятнее всего, продлятся и после завершения весной 2019 года контрактных обязательств России по доставке американских астронавтов на МКС - по весну 2020 года.

"Высшее руководство НАСА выразило свое намерение отправлять американских членов экипажа на "Союзах" после 2019 года и россиян на американских пилотируемых кораблях", - приведены слова Ширхольц на портале Space.com.

Она также заявила о целесообразности отправки смешанных российско-американских экипажей.

В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing приобрело у Ракетно-космической корпорации "Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС. Контрактные обязательства России перед США по доставке американских астронавтов на МКС завершатся в апреле 2019 года, в дальнейшем США планируют летать на станцию на своих кораблях.

В октябре НАСА обнародовало уточненный график предстоящих полетов SpaceX и Boeing, сообщив о по меньшей мере двухмесячной задержке сроков испытаний для обеих компаний. Согласно нынешним планам, испытательный полет корабля компании SpaceX в беспилотном режиме пройдет в январе 2019 года, первый пилотируемый полет может состояться в июне. Первый экипаж совершит полет на аппарате компании Boeing в августе 2019 года.