Откуда у аристократов взялась голубая кровь?

Устойчивое выражение "голубая кровь" издавна означало аристократическое происхождение человека. Но у всех здоровых людей кровь красная вне зависимости от принадлежности к какому-либо сословию. Откуда же тогда появилась голубая кровь и почему она стала признаком элитарности?

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, самая вероятная и популярная версия гласит, что выражение пришло к нам из Испании, после вторжения в страну арабов, или как их тогда назвали, мавров.

Благородные гранды с гордостью показывали голубые вены и бледную кожу, чтобы подчеркнуть, что в их роду не было ни смуглых мавров, ни евреев, с которыми власти вели беспощадную борьбу. Таким образом дворяне демонстрировали, что их семья принадлежит еще к старой знати вестготского периода.

Также светлая кожа была доказательством того, что ее владелец не трудится подобно крестьянину под жарким солнцем. С расширением границ Испанской империи выражение распространилось среди аристократов Европы.

Впоследствии понятие "голубая кровь" перекочевало в Новый свет и получило новое значение. Аристократами стали хозяева плантаций, чья белая кожа с явно выраженными венами резко контрастировала с кожей как коренного индейского населения, так и с кожей ввезенных чернокожих невольников.

Кстати, в мире действительно существует небольшой процент людей с кровью синеватого оттенка. Так случается, когда в организме содержится повышенное количество меди. Но по наследству эта особенность не передается.

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