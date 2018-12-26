Откуда у аристократов взялась голубая кровь?
Устойчивое выражение "голубая кровь" издавна означало аристократическое происхождение человека. Но у всех здоровых людей кровь красная вне зависимости от принадлежности к какому-либо сословию. Откуда же тогда появилась голубая кровь и почему она стала признаком элитарности?
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, самая вероятная и популярная версия гласит, что выражение пришло к нам из Испании, после вторжения в страну арабов, или как их тогда назвали, мавров.
Благородные гранды с гордостью показывали голубые вены и бледную кожу, чтобы подчеркнуть, что в их роду не было ни смуглых мавров, ни евреев, с которыми власти вели беспощадную борьбу. Таким образом дворяне демонстрировали, что их семья принадлежит еще к старой знати вестготского периода.
Также светлая кожа была доказательством того, что ее владелец не трудится подобно крестьянину под жарким солнцем. С расширением границ Испанской империи выражение распространилось среди аристократов Европы.
Впоследствии понятие "голубая кровь" перекочевало в Новый свет и получило новое значение. Аристократами стали хозяева плантаций, чья белая кожа с явно выраженными венами резко контрастировала с кожей как коренного индейского населения, так и с кожей ввезенных чернокожих невольников.
Кстати, в мире действительно существует небольшой процент людей с кровью синеватого оттенка. Так случается, когда в организме содержится повышенное количество меди. Но по наследству эта особенность не передается.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Самые дорогие породы кошек - ФОТО
Инверсия – способ мышления миллиардеров
Точный гороскоп на среду
"Вечный армянин" Анастас: темная история кровавого палача - ФОТО
SHARE-BAZ: Волшебный мир иллюстратора Джамили Алиевой - ФОТО
Произведение «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» увидело свет в Турции
Иран готовится противостоять санкциям США с новым бюджетом
-
25 Дек. 10:00 15 305
-
25 Дек. 21:28 9 717
-
25 Дек. 13:05 6 854
-
25 Дек. 12:11 5 644
-
25 Дек. 21:39 4 627