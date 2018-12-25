В этой стране негативное отношение к стране равно к преступлению

25 декабря 2018 20:54

Эстонский парламент приравнял негативное отношение к государству к уголовному преступлению в Эстонии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, говорится на портале ERR.

Как отмечается, в уголовный кодекс страны будут внесены соответствующие поправки. В них будет описан состав преступлений, которые направлены на "создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо".

Подчеркивается, что отдельным преступлением будет считаться разведдеятельность, которая осуществляется сотрудником служб разведки или безопасности другого государства или действующим в его интересах, а также поддержка такой деятельности. Это необходимо для избежания "правовых пробелов".

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