В этой стране негативное отношение к стране равно к преступлению
25 декабря 2018 20:54 197
Эстонский парламент приравнял негативное отношение к государству к уголовному преступлению в Эстонии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, говорится на портале ERR.
Как отмечается, в уголовный кодекс страны будут внесены соответствующие поправки. В них будет описан состав преступлений, которые направлены на "создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо".
Подчеркивается, что отдельным преступлением будет считаться разведдеятельность, которая осуществляется сотрудником служб разведки или безопасности другого государства или действующим в его интересах, а также поддержка такой деятельности. Это необходимо для избежания "правовых пробелов".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!