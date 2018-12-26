5 стран с самыми красивыми пляжами - ФОТО
Зима стремительно набирает обороты. В связи с этим многие уже начинают подумывать о теплых странах, в которых можно провести следующий отпуск. В мире множество прекрасных мест, но большинство все-таки манит море и живописный песчаный берег. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям пять стран, которые смогут предложить идеальный пляжных отдых в наступающем году.
1. Австралия
В Австралии большое количество великолепных пляжей, где каждый турист может выбрать подходящий для себя. Там полно не только мест для серфинга, но и для семейного отдыха с детьми.
2. Фиджи
Многие называют Фиджи райским место и неспроста, ведь там вас ждут бирюзовая вода, золотистый белый песок и изумительные коралловые рифы. Неудивительно, что именно на Фиджи многие приезжают сыграть свадьбу и провести романтический уикенд.
3. Сейшельские острова
В теплых водах Индийского океана расположились Сейшельские острова, которые являются одним из самых красивых мест в мире. Сюда на курорты чаще приезжают влюбленные пары для романтического отпуска, а еще эти острова известны своими уединенными пляжами.
4. Греция
В Грецию отправляются не только за вкусной едой, но и за средиземноморскими пляжами. Все чаще туристы бывают очарованы невероятным цветом воды. Одно из самых популярных мест - остров Миконос. Именно туда советуют отправиться за кристально чистой водой и золотистыми пляжами.
5. Испания
В Испании вкусная еда, много развлечений и красивых пляжей. Туристы шутят, что пляжей в Испании так много, что пора составлять по ним отдельную энциклопедию. Здесь каждый найдет себе подходящий пляж - и для семейного отдыха с детьми, и для любителей громких вечеринок, и для уединения.
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