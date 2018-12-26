Когда неожиданно возвращаешься домой под Новый год - ВИДЕО

26 декабря 2018 10:34

В канун Рождества многие решили удивить своих друзей и родственников неожиданным возвращением домой (те уже и не надеялись увидеть близких во время праздников!).

Как передает Day.Az, видео с этих встреч, где есть и смех, и слезы, стали настолько популярны, что Twitter собрал самые трогательные ролики в одном месте.

Вот лучшие моменты из этой подборки:

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Нажмите на видео для просмотра:
Когда неожиданно возвращаешься домой под Новый год

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