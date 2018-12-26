Ermenegildo Zegna – роскошь в каждой детали.
Каждая коллекция бренда Ermenegildo Zegna - это полный гардероб на сезон для современного мужчины. В них есть не только совершенные костюмы из тончайшей шерсти, но и джемперы, рубашки, куртки, классические туфли и спортивные кроссовки.
Но в первую очередь, Ermenegildo Zegna - это ткани. Каждый сезон бренд выпускает их до 350-ти видов, включая эксклюзивные материалы, из которых одежда шьется только на индивидуальный заказ. Здесь и сверхлегкая шерсть, и ткань с обезжиренным покрытием, и даже деним из шерсти! В поисках лучшего качества Zegna собирает шерсть по всему миру, в таких странах, как Монголия, Южная Африка и Австралия. Так, они обеспечивают безупречное качество ткани, толщина нитей которой не превышает 11 микрон. Это рекордная цифра на сегодняшний день.
Ermenegildo Zegna сохраняет эксклюзивность и в пошиве, сочетая ручную работу с высокотехнологичными и инновационными методами.
В настоящий момент Ermenegildo Zegna выпускает 4 линии:
- Ermenegildo Zegna Couture ― подиумная, самая элитная линия марки
- Ermenegildo Zegna Sartoria ― классические модели, сшитые из лучших тканей компании с максимальным количеством ручного труда
- Zegna Sport ― одежда для спорта и активного отдыха
- Z Zegna ― каждодневная одежда.
Каждая линия отличается непревзойденным качеством материала и кроя, который обеспечивает как высокий статус - не зря его выбирают такие звезды, как Мэтт Дэймон, Джон Траволта, Шон Пенн, Джек Николсон, Брюс Уиллис и другие - так и длительный срок службы - до 10 лет. В костюме Ermenegildo Zegna мужчина чувствует себя независимым, успешным, и на шаг впереди.
Ознакомиться с последней коллекцией бренда можно по адресу: пр-т Нефтчилер, 89.
Тел: +99412 497 89 23; +99412 497 89 24; +99450 520 80 46
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Самые дорогие породы кошек - ФОТО
Инверсия – способ мышления миллиардеров
Раскрыта странная причуда принцессы Дианы
-
25 Дек. 21:28 9 775
-
25 Дек. 12:11 7 396
-
25 Дек. 13:05 7 101
-
25 Дек. 21:39 6 721
-
25 Дек. 15:14 4 021