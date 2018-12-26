Ermenegildo Zegna – роскошь в каждой детали.

Каждая коллекция бренда Ermenegildo Zegna - это полный гардероб на сезон для современного мужчины. В них есть не только совершенные костюмы из тончайшей шерсти, но и джемперы, рубашки, куртки, классические туфли и спортивные кроссовки.

Но в первую очередь, Ermenegildo Zegna - это ткани. Каждый сезон бренд выпускает их до 350-ти видов, включая эксклюзивные материалы, из которых одежда шьется только на индивидуальный заказ. Здесь и сверхлегкая шерсть, и ткань с обезжиренным покрытием, и даже деним из шерсти! В поисках лучшего качества Zegna собирает шерсть по всему миру, в таких странах, как Монголия, Южная Африка и Австралия. Так, они обеспечивают безупречное качество ткани, толщина нитей которой не превышает 11 микрон. Это рекордная цифра на сегодняшний день.

Ermenegildo Zegna сохраняет эксклюзивность и в пошиве, сочетая ручную работу с высокотехнологичными и инновационными методами.

В настоящий момент Ermenegildo Zegna выпускает 4 линии:

Ermenegildo Zegna Couture ― подиумная, самая элитная линия марки

Ermenegildo Zegna Sartoria ― классические модели, сшитые из лучших тканей компании с максимальным количеством ручного труда

Zegna Sport ― одежда для спорта и активного отдыха

Z Zegna ― каждодневная одежда.

Каждая линия отличается непревзойденным качеством материала и кроя, который обеспечивает как высокий статус - не зря его выбирают такие звезды, как Мэтт Дэймон, Джон Траволта, Шон Пенн, Джек Николсон, Брюс Уиллис и другие - так и длительный срок службы - до 10 лет. В костюме Ermenegildo Zegna мужчина чувствует себя независимым, успешным, и на шаг впереди.

Ознакомиться с последней коллекцией бренда можно по адресу: пр-т Нефтчилер, 89.

Тел: +99412 497 89 23; +99412 497 89 24; +99450 520 80 46