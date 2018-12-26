Это видео набирает миллионы просмотров - ВИДЕО

Работа в ювелирном магазине весьма ответственна, однако, эти жители Китая получают в рабочее время ещё и сильный стресс, а всё из-за розыгрыша, ставшего в последнее время очень модным, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мнимые покупательницы заходят в магазины и просят показать им дорогие ожерелья. Надев украшение, эти женщины бросаются к выходу, и можно только посочувствовать продавцам, которые показывают чудеса скорости, а порой и акробатические трюки, стремясь настигнуть воровок.

Однако, такой порыв заканчивается большим смущением, ведь шутницы, как выясняется, бегут вовсе не прочь из магазина, а всего лишь к зеркалу, чтобы полюбоваться на своё отражение в драгоценном ожерелье.

Считается, что розыгрыш этот пришёл в Китай из Индонезии. В прошлом месяце житель этой страны Харвинт Скин снял на видео, как он подшутил над продавцом спортивного магазина. Примерив кроссовки, мужчина рванул наружу, но только для того, чтобы размяться и оценить, как новая обувь сидит на ногах.

Китайские весельчаки с удовольствием подхватили эстафету, немного подняв планку и начав терроризировать несчастных сотрудников ювелирных магазинов. Остаётся надеяться, что эта мода вскоре всем наскучит, и продавцы наконец-то вздохнут спокойно.

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