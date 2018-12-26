Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы

В 2019 году наиболее выгодно в Европе будет вкладывать деньги в недвижимость таких стран, как Чехия, Словения и Кипр. Об этом говорится в материалах агентства Kalinka Group, поступивших в редакцию Lenta.ru, передает Day.Az.

Эксперты полагают, что объекты различного назначения в перечисленных странах будут дорожать достаточно высокими темпами - на 5-15 процентов в год.

Также ожидается рост цен на рынке недвижимости Греции за счет возможности получения "золотой визы" в обмен на покупку квадратных метров. Как отмечается в предоставленных материалах, в 2017 году страну посетили более 30 миллионов туристов. Перспективным направлением для инвестиций аналитики считают Афины, так как аренда недвижимости в этом греческом городе пользуется спросом независимо от сезона.

"Для инвестиций в коммерческую недвижимость клиенты Kalinka International активно выбирают Германию и Австрию, покупая объекты, чтобы получать доход от сдачи в аренду. Инвесторы ищут стабильные рынки для сохранения своих активов", - подчеркивают риелторы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook