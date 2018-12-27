Ученые: Популярные лекарства от диабета могут провоцировать инсульт
Специалисты из Медицинской школы Фейнберга при Северо-Западном университете (Northwestern University Feinberg School of Medicine) выяснили, что популярные препараты, назначаемые пациентам с диабетом 2 типа, могут провоцировать инсульт, инфаркт и сердечную недостаточность.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, они пришли к таким выводам, изучив данные о 132 737 пациентах с диабетом 2 типа. В зоне риска оказались те, кто принимал базальный инсулин или производные сульфонилмочевины - употребление этих лекарств увеличивало вероятность развития инсульта или инфаркта на 50-60%. Менее опасными в этом плане были препараты другого класса, которые относились к ДПП-4 ингибиторам.
В настоящее время препаратом выбора при диабете 2 типа является метформин. Производные сульфонилмочевины и базальный инсулин относят к препаратам второй линии. Эксперты отмечают, что врачам, которым нужно найти замену метформину, стоит выбирать лекарства, относящиеся к новым классам препаратов.
Потребность в замене метформина может быть связана как с непереносимостью препарата, так и с его неэффективностью - в этом случае его приходится принимать вместе с другими лекарствами.
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