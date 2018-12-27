В космосе найдена аномалия времен Большого взрыва

Астрономы сделали невероятное открытие: они обнаружили в космосе самое настоящее "ископаемое" облако - реликтовый газ, образовавшийся во времена Большого взрыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, новое открытие подарило миру уникальную информацию о происхождении Вселенной и ее раннем составе. Теперь ученые наконец получили шанс узнать, почему некоторые звезды и целые галактики образовались из газа, а некоторые - нет.

"Куда бы мы ни посмотрели, газ во вселенной загрязнен тяжелыми элементами - продуктами взрыва звезд. Однако это конкретное облако кажется нетронутым даже спустя 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва", поясняют исследователи. Группу возглавляли Фред Роберт и Майкл Мерфи, оба из Технологического университета Суинберна в Мельбурне. Их результаты собираются опубликовать в астрономическом журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, но они также сделали их доступными на сервере arXiv.

Астрономы заметили ископаемое облако из-за чрезвычайно яркого квазара - космического объекта, испускающего большое количество энергии - позади него. Показания спектрометра дали понять, что плотность облака чрезвычайно низкая, что и навело ученых на мысль о "настоящей реликвии времен Большого взрыва", поскольку на него никак не повлияли частицы, которые заполняют остальные части галактики. Подобные объекты начали находить в космосе совсем недавно, лишь с 2011 года. Астрономы надеются, что именно благодаря им удастся заглянуть в прошлое и увидеть Вселенную такой, какой она была во времена своего зарождения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook