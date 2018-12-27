Как сделали культовый снимок Земли - ФОТО

Полвека назад была сделана знаменитая фотография Земли с орбиты Луны. Сделали ее члены экипажа "Аполлон-8", когда в четвертый раз делали виток вокруг спутника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, никто на Земле не заставлял их делать фотографии нашей планеты с орбиты Луны. Дело было накануне Рождества, и экипаж американской экспедиции "Аполлон-8" только что достиг своей цели - вышел на орбиту Луны. Корабль завершал четвертый виток вокруг Луны и экипаж готовился провести четвертый телевизионный сеанс с чтением отрывков из Библии, когда пилот лунного модуля Уильям Андерс, глядя в иллюминатор, заметил необычное бело-голубое пятно, поднимающееся над простирающейся до горизонта серостью лунной поверхности.

Это был первый восход Земли - явление, которое никогда ранее не наблюдавшееся человечеством.

Поняв, свидетелем чего он является, Андерс быстро потянулся за фотоаппаратом "Хассельблад", зарядил его 70-миллиметровой пленкой, навел на бесконечность и стал снимать.

То, что получилось, стало одной из самых знаменитых, если не сказать культовых фотографий в истории. Она получила название "Восход Земли" и имеет номер AS8-14-2383 в каталогах NASA - первый снимок Земли, сделанный с орбиты Луны.

В ходе предыдущих витков Андерс фотографировал для геологов обратную сторону Луны и ближнюю - для выбора возможных мест посадок будущих американских миссий.

"Глядя на Луну, не так уж сложно заскучать. Она похожа на грязный пляжный песок, - рассказывал Андерс. - Но вдруг мы неожиданно увидели этот объект по имени Земля. Это был единственный цветной объект во Вселенной".

Экспедиция "Аполлон-8" стартовала 21 декабря 1968 года с космодрома во Флориде. Космический корабль был выведен сверхтяжелой ракетой Saturn V высотой более 110 метров, которая раньше летала в космос лишь два раза и никогда в пилотируемом варианте.

Находившиеся в командном модуле астронавты Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс совершили два витка вокруг Земли, прежде чем третья ступень ракеты отправила их к перелетной траектории в сторону Луны.

До цели они долетели за три дня, совершили 10 оборотов вокруг Луны и отправились обратно к Земле.

Поначалу фотография, сделанная Андерсом, не произвела сильного эффекта. Свое философское значение она приобрела несколько лет спустя, после того, как NASA разместило ее на почтовых марках, а журналы Time и Life напечатали ее на своих обложках.

"Она приобрела статус иконы, - поясняет астронавт Андерс, которому сейчас 85 лет, в интервью Guardian. Люди осознали, что мы живем на этой хрупкой планете и что нам надо беречь ее. Это единственный дом, который у нас есть, а мы все еще стреляем друг в друга, грозим ядерной войной, и носим пояса смертников. Это удивляет меня".

По словам астронавта, после успешного возвращения на землю 27 декабря 1968 года, он предполагал, что в скором времени на орбите появятся космические отели, которые будут принимать туристов. Однако последующее развитие космонавтики, по его словам, пошло неверным путем и виноваты в этом американские шаттлы и Международная космическая станция.



Уильям Андерс, Джеймс Ловелл и Фрэнк Борман

"Шаттлы сожрали NASA полностью. Они как кукушка в гнезде - выкинули другие хорошие программы и мы вынуждены были нанимать русских, чтобы снова вернуться в космос. Это вовсе не то, о чем мы мечтали, стремясь обогнать Советы в 1968 году".

Несмотря на то, что полеты в космос начались с полета Юрия Гагарина в 1961, именно "Аполлон-8" стала первой космической миссией, впервые позволившей человеку преодолеть притяжение Земли - ведь околоземные полеты всегда проходят в поле притяжения Земли.

Экспедиция "Аполлон-8" стала прологом для последующих шести пилотируемых миссий к Луне, в ходе которых на поверхность спутника Земли впервые ступили люди. Однако эта экспедиция позволила людям впервые покинуть область притяжения Земли, впервые увидеть обратную сторону Луны и впервые увидеть саму Землю с орбиты нашего спутника.

"С моей точки зрения она имеет ту же историческую значимость, что миссия "Аполлон-11". "Аполлон-8" продемонстрировала все, что нам необходимо для достижения Луны, исключая фазу посадки. Я думаю, что с технической точки зрения это было чрезвычайно важно, как и с точки зрения воздействия на общество", - считает Джон Логстон, автор книг об исследованиях космического пространства.

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