Самые запоминающиеся новости в области науки 2018 года

Чем запомнится нам 2018? Это был замечательный год с точки зрения достижений в области науки, медицинских инноваций и фантастических возможностей, которые оказались в руках человечества, и которые дают нам представление о том, что ждет нас в будущем. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет самые запоминающиеся новости 2018 года в области науки, медицинских инноваций и разнообразных фантастических возможностей.

Вакцина против лихорадки Эбола проходит испытания в зоне боевых действий

Продолжающаяся вспышка лихорадки Эболы в Демократической Республике Конго, где ведутся военные действия, является второй по количеству заразившихся в истории - более чем 500 человек. Но на фоне трагедии и хаоса медики совершили замечательный подвиг: впервые в истории экспериментальная вакцина против лихорадки Эбола внедряется в больших масштабах, предотвращая возможное заражение и спасая жизни.

rVSV-ZEBOV от компании Meрк - первая высокоэффективная вакцина против лихорадки. Из-за отсутствия интереса фармацевтических компаний она буквально пролежала на полке до 2014 года.

И только в этом году вакцину начали массово использовать - медикам удалось сделать прививку более чем 45 000 человек. Эффективность очень высокая - от 95 до 100%. Таким образом, это невиданное доселе достижение в применении вакцины против лихорадки.

Матка от умершей женщины была пересажена другой женщине, что привело к рождению здорового ребенка

Пересадка матки от живых доноров - старая новость. Об этом известно еще с 2013 года. Но в этом году врачи в Бразилии сообщили о первой пересадке матки от умершего донора, что привело к невероятному результату: женщина, которой пересадили матку, смогла родить здоровую девочку.

Это отличная новость, свидетельствующая о прорыве в области трансплантологии и дающая надежду женщинам, которые борются с бесплодием.

НАСА запустило солнечный зонд "Паркер", который приблизился на рекордное расстояние к Солнцу

Один вопрос ставил в тупик геофизиков на протяжении десятилетий: почему атмосфера Солнца намного горячее, чем его поверхность? Чтобы ответить на этот вопрос и лучше подготовиться к солнечным бурям, в августе НАСА направило зонд к Солнцу.

К 2025 году зонд приблизится к поверхности Солнца на рекордное расстояние в 6,4 миллиона километров, преодолевая невероятные 692 000 км в час.

По состоянию на конец октября космический зонд уже подошел к Солнцу на расстояние приблизительно 43 млн км, что является новым рекордом. В течение следующих нескольких лет зонд будет использовать гравитацию Венеры и приближаться все ближе и ближе к поверхности Солнца.

Когда зонд приблизится к Солнцу, он будет иметь дело с температурой примерно 1,4 млн ℃, что соответствует температуре магмы. Но благодаря инженерной магии, "Паркер" сможет комфортно работать в таких условиях.

На Южном полюсе обсерватория "Ледяной куб" помогает решить один из самых сложных вопросов физики

В 1912 году ученые обнаружили, что субатомные частицы - строительные блоки материи, такие как протоны, электроны, мюоны, нейтрино и кварки, - попадают на Землю каждый день. Некоторые из этих частиц несут столько энергии, что ученые были озадачены тем, какие же объекты в космосе настолько мощны, чтобы их создавать.

Проблема с поиском источников этих высокоэнергетических космических лучей состоит в том, что они не всегда движутся по прямой линии. А это значит, что ученые не могут отследить их до их источников.

Чтобы решить эту проблему, была построена нейтринная обсерватория на Южном полюсе. Она расположена глубоко в толще антарктического льда и представляет собой блок кристально чистого льда объемом 1 кубический километр, окруженный датчиками. Эти датчики настроены на обнаружение субатомных частиц, называемых нейтрино.

Ученые поймали один из этих нейтрино в ледяном кубе и смогли проследить его до его источника - им оказалась особая галактика, называемая блазар.

Аборт по почте возможен сейчас в США

С помощью нового онлайн-сервиса Aid Access, женщины могут получить доступ к безопасному медикаментозному аборту с таблетками Мифепристона и Мизопростола, которые можно принимать дома. Сервис был запущен в этом году Ребеккой Гомпертс, голландским врачом и правозащитницей, в ответ на многочисленные просьбы американских женщин, нуждающихся в прерывании беременности. За полгода работы сервиса таблетки были отправлены примерно 600 женщинам.

Женщины проходят онлайн-консультации по поводу своей беременности (срок беременности должен быть не более 10 недель) и противопоказаний. Только после этого Гомпертс выписывает рецепт и отправляет его в аптеку в Индии, которую она знает и которой доверяет.

Затем таблетки отправляются из Индии по почте женщине. Услуга стоит 95$ (хотя Aid Access заявляет, что найдет способы помочь женщинам, которые не могут оплатить расходы). Если это необходимо, женщины могут получить доступ к инструкциям и поддержке в режиме реального времени.

Деревья поглощают огромное количество углекислого газа

Новое исследование показало, что деревья являются чрезвычайно эффективными поглотителями углекислого газа. Так одно дерево в тропических лесах Амазонки поглощает почти 22 килограмма углекислого газа в год. Это означает, что лес может поглощать столько углекислого газа, сколько его выбрасывают в атмосферу некоторые страны. В этом году ученые сообщили, что тропические леса Амазонки за последние 30 лет в значительной степени компенсировали выбросы в каждой стране Южной Америки, за исключением Венесуэлы.

Это мощный аргумент в пользу сохранения естественных экосистем, восстановления разрушенных и посадки новых лесов.

Спасение тайских детей из пещеры

В конце июня сильные муссонные дожди затопили отдаленную пещеру на севере Таиланда, в результате чего 12 юных футболистов и их тренер не могли выбраться наружу. Их удивительное спасение затянулось на две недели. На долю мальчиков выпало нелегкое испытание. К счастью, все выбрались из пещеры живыми и здоровыми. К сожалению, погиб один водолаз, который доставлял в пещеру кислородные баллоны во время операции спасения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook