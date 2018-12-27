Гены долголетия: каковы шансы дожить до ста?

Продолжительность жизни в значительной мере определяется генетической предрасположенностью, а значит ее можно предсказать на основании генетического скрининга.

В свое время журнал Science опубликовал результаты необычного исследования: изучив всего 150 генетических вариаций (однонуклеотидных полиморфизмов), ученые способны предсказать с почти 80%-ной точностью, кто сможет дожить до глубокой старости.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, исследователи из Бостонского университета применили широко используемую методику генетического скрининга для поиска генетических последовательностей, которые встречаются у долгожителей - людей в возрасте 100 и более лет.

Кроме потенциального способа предсказать, кто сможет дожить до сотого дня рождения, исследование демонстрирует существенное влияние генетических факторов на продолжительность жизни. Исследователи надеются, что выявление генов и соответствующих молекулярных механизмов, которые способствуют долголетию, в будущем поможет отсрочить или вовсе предотвратить различные возрастные заболевания, такие как болезни сердца, болезнь Альцгеймера и даже рак.

Предыдущие результаты крупнейшего в мире проекта по изучению долгожителей показали, что 90% из них продолжают вести полноценную жизнь в возрасте до 93 лет, избегая ведущих к инвалидности заболеваний. Также интересен тот факт, что долгожители в среднем имеют то же количество генетических вариаций, связанных с какими-либо заболеваниями, что и люди в контрольной группе. Это говорит о том, что продолжительность жизни зависит не от отсутствия генетической предрасположенности к болезням, а именно от генов, предопределяющих долголетие.

Полученные данные также ставят под сомнение достоверность генетических тестов, проводимых с целью рассчитать индивидуальный риск возникновения конкретного заболевания (например, сахарного диабета 2 типа или рака). Результаты исследования должны подтвердиться на более крупной выборке, но если они соответствуют истине, то попытки выявить риск возникновения заболевания вне общего генетического контекста могут быть признаны некорректными.

Сопоставив геномы 1055 долгожителей и 1267 человек из контрольной группы, исследователи выделили 33 генетических вариации из примерно 30 000, встречающиеся гораздо чаще в группе долгожителей. Каждая из этих вариаций в отдельности играла незначительную роль, и ученые разработали компьютерную модель, позволяющую выявить совокупный эффект различных генетических вариаций. Основываясь на списке генетических вариаций, наиболее различающихся у исследуемой и контрольной группы, ученые выделили 150 из них, дающих наиболее высокую прогностическую ценность.

Данная модель способна "угадать" долгожителя в 77% случаев, причиной долголетия оставшихся 23% могут быть как пока неучтенные генетические факторы, так и влияние окружающей среды, не принимаемое в расчет при моделировании. Люди в возрасте старше 108 лет имели наибольшее количество выделенных генетических вариаций.

Исследователи весьма осторожны в своих выводах и акцентируют внимание на том, что исследование необходимо повторить на новой выборке, поскольку исследуемая и контрольная группы относились к различным популяциям, что увеличивает риск обнаружения генетических отличий, не связанных с долголетием. Также необходимо провести аналогичное исследование для различных этнических групп (на данный момент результаты получены только для европейцев).

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