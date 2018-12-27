Почему люди говорят на разных языках

Первые языковые стандарты появились еще до возникновения письменности: на заре древнеиндийской цивилизации грамматические нормы передавались из уст в уста, благодаря чему санскрит надолго сохранил весьма архаичную форму. Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, позже носителями примитивных языковых стандартов стали писцы, которых учили аккуратно записывать одни и те же слова одними и теми же знаками (что, конечно, далеко не всегда соблюдалось).

А уже в античной Греции появились настоящие грамматики, систематизированные описания языка, которые использовались для обучения.

Все это было очень давно, но на самом деле недавно. Ведь человеческая цивилизация существует около 5 тыс. лет. Что это по сравнению с 200 тыс. лет, в течение которых существует Homo sapiens современного вида, анатомически способный к речи и явно ею пользовавшийся в доисторический период? В течение этого колоссального времени язык развивался, не сдерживаемый вообще ничем - ни старанием писцов, ни томами научных грамматик. И постоянно менялся.

По законам живого

С языком происходило (и происходит до сих пор) нечто очень похожее на биологическую эволюцию. Благодаря постоянным мутациям ДНК (и действию естественного отбора) мы получили невероятное разнообразие видов живых организмов. Благодаря языкам на Земле есть более 5000−6000 наречий, и это только те, что существуют ныне.

В доисторическом мире, когда не было государств и цивилизаций, все люди жили небольшими племенами, которые часто мигрировали в поисках более подходящего места для жилья. Иногда племя делилось, и разные его половины расходились в разные концы света, чтобы уже никогда не встретиться вновь. Что происходило с их общим языком? И в той, и в другой частях бывшего общего племени язык естественным образом мутировал. Но поскольку эти мутации носили в целом случайный характер, то изменялся язык по‑разному. Если бы лет через триста потомки разных половин встретились бы и попытались поговорить, эти люди поняли бы друг друга, но увидели, что их языки уже сильно отличаются. А через тысячу-полторы лет еще более дальние потомки не смогли бы общаться, разве что почувствовали бы что-то знакомое.

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