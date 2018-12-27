Исторические мифы и правда, которая за ними стоит

Доводилось ли вам когда-нибудь слышать, что богатые римские патриции вызывали у себя рвоту во время празднеств? Оказывается, это не более чем миф. Впрочем, правда может показаться гораздо страшнее вымысла.

Миф № 1. У Джорджа Вашингтона были деревянные зубы

На самом деле, зубные протезы Джорджа Вашингтона были сделаны из различных материалов, но ни один из них не был деревянным. Первый президент США носил во рту протезы из человеческих зубов (взятых у рабов), свинца, золота, латуни, кости и клыков бегемота. Они плохо держались, а также доставляли ему массу неприятностей: портили дикцию и искажали его внешность.

Миф № 2. Когда королева Мария-Антуанетта услышала, что французское крестьянство голодает из-за нехватки хлеба, она сказала: "Пусть они тогда едят пирожные"

Реальность такова: никаких исторических свидетельств, подтверждающих факт, что Мария-Антуанетта произносила эти слова во время французской революции, не существует. Это было написано Жан-Жаком Руссо в его автобиографии, которая датируется 1765 годом, когда Антуанетте было всего девять лет.

Миф № 3. Викинги носили рога на своих шлемах

На самом же деле впервые рогатые шлемы носили актеры, игравшие викингов в оперной постановке по средневековой эпической поэме "Кольцо нибелунгов" в 1876 году. С тех пор распространилось мнение, что у викингов был такой обычай. Однако, историки не обнаружили никаких доказательств, подтверждающих это.

Миф № 4. Шерлок Холмс был реальной исторической личностью

Прототипом Шерлока Холмса в произведениях Артура Конана Дойла был британский хирург Джозеф Белл. Но детектив по имени Шерлок Холмс никогда не существовал в реальной жизни.

Миф № 5. Колумб доказал, что Земля имеет форму шара

Во времена Колумба существовало общепринятое мнение, что Земля является круглой, а не плоской, а миф, согласно которому он якобы задался целью опровергнуть сторонников плоской формы планеты, был выдуман американскими писателями в девятнадцатом столетии.

Миф № 6. Среди богатых римских патрициев было принято вызывать у себя рвоту во время празднеств

В древнем Риме не существовало такого обычая. Миф возник из-за латинского слова "vomitorium" (vomit - рвота, англ.), которое на самом деле использовалось для обозначения многочисленных проходов к выходу из римского амфитеатра или театра.

Миф № 7. Эрнан Кортес завоевал империю ацтеков с несколькими сотнями человек, практически в одиночку

Завоевательная война Кортеса оказалась успешной только благодаря помощи, которую ему оказала огромная армия местных воинов из государств, враждовавших с ацтеками, а также внутренних врагов империи - повстанцев.

Миф № 8. Последними словами Юлия Цезаря были "И ты, Брут?"

Юлий Цезарь никогда не произносил этих слов. Он либо сказал по-гречески, "Kai su, teknon?", что можно перевести как "и ты, мой сын?", либо вообще не говорил ничего. Знаменитая на весь мир фраза "и ты, Брут?" была выдумана Вильямом Шекспиром.

Миф № 9. Рыцари вели себя "по-рыцарски", то есть относились ко всем, особенно к женщинам, с достоинством и благородством, а также демонстрировали храбрость

Современная концепция "рыцарства" стала популярной лишь в двенадцатом веке. В первоначальном значении, слово рыцарь, или кавалер, означало всего лишь "всадник", и лишь намного позднее рыцарство превратилось в некое подобие кодекса поведения в бою.

Миф № 10. Александрийская библиотека, содержавшая колоссальные богатства человеческой мысли, собранные за много веков, была сожжена дотла

На самом деле в 48 году до нашей эры сгорела некоторая часть фондов Александрийской библиотеки, но это не нанесло ей существенного ущерба. Библиотека медленно приближалась к своему упадку в течение многих лет, и к концу ее существования многие крупные города обладали похожими собраниями, в которых имелись те же произведения.

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