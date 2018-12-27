Датская «исчезающая» дорога и еще 4 необычных моста - ВИДЕО

27 декабря 2018 21:30

Мосты считаются одним из древнейших инженерных изобретений человечества, но сегодня они больше не являются чем-то удивительным. Конечно, их значение в жизни людей бесценно, ведь это удобный инструмент передвижения, позволяющий в кратчайшие сроки перемещаться из одной точки в другую, однако мосты уже стали для нас самыми обычными, повседневными сооружениями. Вместе с тем пусть большинство мостов и не отличается большой притягательностью, некоторых архитекторов такое положение дел не устраивает. Поэтому они готовы создавать настоящие произведения искусства, вызывающие трепет и восторг, передает Day.Az со ссылкой на travelask.ru.

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Датская

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