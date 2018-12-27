Том Хэнкс зашел на обед в закусочную и купил бургеры всем посетителям - ВИДЕО

Известный американский актер Том Хэнкс вместе со своей женой заехал в закусочную In-N-Out Burger, которая находится в калифорнийском городе Фонтана недалеко от Лос-Анджелеса, и порадовал всех посетителей, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.by.

Дело в том, что артист не просто решил пообедать в этом заведении, но и купил еды всем посетителям закусочной.

Более того, пользователи соцсетей, которым посчастливилось оказаться вместе со звездой в кафе, рассказали, что Хэнкс также поговорил и сфотографировался со всеми желающими. Он не обделил вниманием и персонал закусочной.

"Он такой хороший парень, сфотографировался со всеми и пожелал счастливого Рождества", - написала одна из пользовательниц соцсетей.

Том Хэнкс известен не только своими выдающимися актерскими работами, но и добрыми делами в обычной жизни. Новости о его хороших поступках часто появляются в СМИ и социальных сетях.

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