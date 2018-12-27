Рождественские видео Уилла Смита стали хитом - ВИДЕО
Актер записал настоящий мини-фильм с членами семьи. Ролик вышел смешным и собрал десятки миллионов просмотров, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Популярный актер Уилл Смит показал, как его семья готовится к новогодним праздникам. Ролик появился на странице актера в Instagram.
На видео Смит с членами своей семьи примерили смешные костюмы. Сам актер снимался в красной пижаме с изображением Санта Клауса, светящейся гирляндой на шее и забавной шляпе.
Смешные новогодние шапки пришлось надеть всем членам семьи. Дети Уилла Смита Джейден и Уиллоу спели рождественские песни и завели спор с отцом об их смысле. А жена актера Джада Пинкетт-Смит в шутку возмутилась тем, что супруг раскритиковал ее роскошную елку.
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