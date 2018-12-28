Самое черное здание в мире, поглощающее 99% света - ФОТО
В Южной Корее в городе Пхенчхан построено необычное "самое черное здание в мире" для зимних Олимпийских игр. Заказчик здания Hyundai, а архитектором и дизайнером является Асиф Хан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на anews.com, особенность здания в его черном фасаде из материала Вантаблэк Vbx2, которое поглощает 99% света. Находясь рядом со зданием, создается впечатление провала вглубь черноты, из-за чего здание кажется нереальным, похожим на черную дыру.
Стены фасада на самом деле вогнутые, а эффект усиливается звездным небом на фасаде из огней светодиодов.
Впервые такой материал представила британская фирма в 2014 году. Его изобрела National Physical Laboratory на авиасалоне Фарнборо и британская фирма Surrey NanoSystems.
Внутри здания находится абсолютно белая комната с огромной инсталляцией, которая выплескивает 25 000 капель в минуту. Инсталляция оснащена датчиками, меняющими движение капель в зависимости от человека рядом.
Инсталляция будто создана для медитации.
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