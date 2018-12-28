Последний обед: меню «Титаника»
В начале этого года на торгах аукционного дома Henry Aldridge & Son в Великобритании неизвестный коллекционер приобрел меню с затонувшего лайнера за 140 тысяч долларов.
Это меню передал своей жене второй офицер Чарльз Лайтоллер перед отправкой в плавание 10 апреля. Карточки со списком блюд подавались офицерам в первый день технических испытаний судна 2 апреля 1912 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, на "Титанике" подавали следующие блюда: куриный суп, жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом - в качестве основного блюда; горошек, цветную капусту или вареную картошку - на гарнир; пудинг, королевские груши, выпечку и кофе - на десерт.
"Титаник" затонул ночью 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, погибли почти полторы тысячи пассажиров. Однако офицеру Лайтоллеру удалось выжить, он умер в 1952 году.
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