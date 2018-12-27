Мальчик решил снять на скрытую камеру Санта-Клауса, но пришел кое-кто другой - ВИДЕО

Мальчик установил под ёлкой скрытую камеру, чтобы заснять Санту, который придёт ночью в дом с мешком подарков за спиной. Рождественского деда заснять так и не удалось, однако пришёл другой неожиданный гость, который оставил для мальчугана специфический сюрприз, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Похоже, кто-то очень плохо себя вел в 2018 году.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

