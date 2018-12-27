Мальчик решил снять на скрытую камеру Санта-Клауса, но пришел кое-кто другой - ВИДЕО
27 декабря 2018 15:33 129
Мальчик установил под ёлкой скрытую камеру, чтобы заснять Санту, который придёт ночью в дом с мешком подарков за спиной. Рождественского деда заснять так и не удалось, однако пришёл другой неожиданный гость, который оставил для мальчугана специфический сюрприз, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Похоже, кто-то очень плохо себя вел в 2018 году.
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