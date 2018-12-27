Назван самый популярный герой «Игры престолов»

В преддверии выхода на экраны заключительного сезона популярного сериала, специалисты провели опрос зрителей с целью узнать, у какого персонажа наибольшее количество поклонников.

Результаты опроса экспертов весьма удивили.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, предполагалось, что лидером рейтинга станет Джон Сноу, но зрители отдали свои голоса совсем другому персонажу.

Самым популярным персонажем "Игры престолов" поклонники сериала назвали Тириона Ланнистера, которого сыграл Питер Динклейдж, сообщает портал Her.

Джон Сноу в исполнении Кита Харингтона занял почетное второе место, не сумев удержать лидерство прошлого года. Тогда именно его героя зрители признали самым популярным.

Третья ступень пьедестала принадлежит в этом году Арье Старк, сестре Джона Сноу, которую сыграла актриса Мэйси Уильямс.

Напомним, что финальная часть сериала "Игра престолов" выйдет на экраны в апреле 2019 года.

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