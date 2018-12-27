Звезду НБА высмеяли за "шпионаж" во время игры - ВИДЕО

27 декабря 2018 17:20

Игрок "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри подслушивал установки соперников, баскетболистов"Лос-Анджелес Лейкерс".

На "шпионаж" звезды НБА обратили внимание пользователи портала Reddit. На кадрах ролика, опубликованного в Сети, запечатлено, как Карри подошел подслушать, какие наставление дал игрок Рэджон Рондо разыгрывающему Лонзо Боллу, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Ролик стремительно обрел популярность. Его оценили тысячи пользователей. Многие из них с иронией прокомментировали действия баскетболиста.

"Словно моя жена, когда мой подвыпивший друг наклоняется ко мне что-то сказать о стоящей рядом симпатичной девушке", - пишет beerpop.

Другой комментатор признался, что до просмотра видео он никогда не интересовался баскетболом, однако теперь считает игру очень интересной.

Отметим, что команда из Лос-Анджелеса, несмотря на смекалку Карри, сумела добиться уверенной победы - 127:101.

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Звезду НБА высмеяли за

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