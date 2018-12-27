Создан принципиально новый препарат от гипертонии

Гипертоническая болезнь - хроническое заболевание, о котором многие не знают. Те же, кто знает, часто недооценивают серьезность повышенного давления. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, эксперты ВОЗ считают, что гипертония - одна из основных предотвратимых причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, справиться с которой можно медикаментозно или изменив образ жизни.

Команда исследователей из Новосибирского государственного университета вместе с коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН объявили о создании принципиально нового лекарства для снижения артериального давления.

Разработанное ими лекарство предназначено для лечения стресс-зависимой гипертонической болезни. Он влияет на синтез бета-1-адренорецепторов, белков, находящихся на поверхности клетки. При стрессе количество этих рецепторов увеличивается, а их стимуляция ведет к увеличению частоты сердечных сокращений. Это может провоцировать гипертоническую болезнь.

Ученые смогли с помощью наночастиц доставить в клетки олигонуклеотидные последовательности, которые препятствуют образованию молекул бета-рецепторов. Сейчас лекарство уже протестировано на животных с артериальной гипертонией, которым препарат вводили внутривенно.

Лекарство работает дольше, чем другие препараты, снижающие давление, а также оказывается более эффективным благодаря высокой специфичности.