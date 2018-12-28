Как Аристотель сформировал мир, в котором мы живем

Не очень большая часть людей сегодня задумывается о том, как получился мир, в котором мы существуем. Нет, мы не говорим о теориях происхождения жизни на Земле - оставим эту область ученым. Но речь о морали, власти, законах, стандартах образования и других социальных вещах, которые закрепились в обществе.

Понятно, что становление всего этого происходило на протяжении всей жизни человечества. Однако здесь вполне уместна фраза, что все новое - хорошо забытое старое. И если мы копнем поглубже, то узнаем, что все имеющееся у нас сегодня - плод трудов и размышлений великого греческого философа Аристотеля. Именно он в своих работах и теориях заложил основу для функционирования человечества. И даже сегодня трудно недооценить влияние его философии на современное общество. Может показаться, что этот старый мудрец нынче совсем неактуален, но без тех знаний, которые он привнес в нашу жизнь, мир был бы совсем другим.

Мораль

Как передает Day.Az со ссылкой на brodude.ru, большая часть философии Аристотеля так или иначе была связана с понятием человеческой морали, размышлял ли он о метафизике, политике или бытии. Он считал, что это самая важная часть природы человека, которая помогает нам принимать те или иные решения каждый день. Аристотель заложил один из основных механизмов нравственности, используемый и сегодня. Речь идет о нравственном эгоизме, который подразумевает, что человек должен быть добропорядочным не ради других, но ради самого себя. Главной способностью людей он считал умение отличать правильное от неверного, что помогает пускать жизнь в нужное русло. Сегодня это позволяет нам регулировать поведение человека законами, основанными на ответственности каждого индивидуума за свои поступки.

Причинно-следственные связи

После рассуждений о человеческой морали и ответственности за поступки Аристотель перешел к созданию формальной логики, которая представляет собой определенную систему рассуждений, позволяющую человеку не только представить в своей голове последствия каждого своего поступка, но и понять, насколько то или иное решение будет правильным. Моральные устои настолько закрепились в головах людей, что и сегодня наш разум помогает нам чувствовать, насколько верные решения мы принимаем. Даже если мы знаем, что можем избежать наказания за ряд своих действий, никто не отменял возникающих моральных суждений. Они и причинно-следственные связи, возникающие у нас в голове, помогают не только не причинить вред другим, но и не позволять лишний раз проявляться чувству вины.

Государство

Хоть и больше своими работами о политическом строе, структуре правления и прочем прославился Платон, Аристотель тоже заложил необходимые для связи человека и государства основы. Философ считал, что этика, мораль и политика - вещи неразделимые. Хотя сегодня такие суждения выглядят слишком утопично, но всем нам хотелось бы, чтобы это было именно так. Осознавая человеческую природу как глубоко социальную, Аристотель рассматривал государство как большую семью. Оно, в свою очередь, как глава семьи, должно быть образцом морали, а его цель - развитие общества и изменение жизни каждого гражданина к лучшему. Благодаря философии Аристотеля, людям удалось разработать принципы правовой справедливости, политическое функционирование, дипломатию между странами и народами, а также общечеловеческие моральные принципы, которые также лежат в основе государственности.

Образование

Аристотель успел при жизни внести огромный вклад в образование человечества, не только написав множество трудов, но и показав, что знание должно быть доступно для каждого. Он открыл в Афинах первый университет. Там он учил не только философии, естественным наукам, но также педагогике. Помимо этого, в нем была открытая трибуна, где люди могли обсуждать новые идеи, понимая, имеют они продолжение или стоит их оставить. Естественно, что своим поступком Аристотель создал первую основу для будущего образования всего мира. После этого стали открываться и другие различные образовательные учреждения, пока получение новых знаний не стало для человека чем-то обыденным.

Эмпирический опыт

И еще одно важное открытие Аристотеля, на котором необходимо сделать акцент. Он предложил основывать человеческие суждения на эмпирическом опыте плюс ввел такие способы логического мышления, как дедукция и индукция. Без этих вещей взгляд на научные исследования и образование в нашем мире был бы совсем другой. Тем более что введенное им в обиход эмпирическое познание мира сформировало различные способы, благодаря которым человек воспринимает новую информацию. А пользуясь видоизмененными методами Аристотеля, он уже сам решает, принимать ее на веру или нет.

Поэтому вклад этого философа в развитие нашего мира огромен. Мало кто из древних получил такую посмертную славу, как Аристотель. Еще меньше тех, кто повлиял на формирование человеческой жизни. И, несмотря на огромный промежуток времени, современные философы по-прежнему так или иначе обращаются к творчеству и изысканиям Аристотеля, постоянно находя в них что-то новое и актуальное, что может повлиять на дальнейшие преобразования в нашем существовании.

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