История самого одинокого человека на планете - ФОТО

Полярник Вячеслав Короткий - специалист-метеоролог, работающий на Северном полюсе.

Последние 30 лет он путешествует на арктических кораблях и иногда остается в ​Ходоварихе, когда-то бывшей поселком на берегу Баренцева моря, а теперь ставшей полузаброшенным маяком. В поселке Вячеслав регулярно проводит метеорологические замеры. У Короткого есть жена, но живет она очень далеко от его основного места работы - в Архангельске. Вячеславу 65 лет, детей у них с женой нет.

Фотограф Евгения Арбугаева, выросшая в городе Тикси, ​по заданию The New Yorker побывала в гостях у полярника и сделала несколько великолепных снимков о его работе и жизни. Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru эти снимки:

1. Вячеслав Короткий инспектирует при полной луне заброшенный маяк на месте поселка Ходовариха. Когда-то этот маяк помогал морякам, идущим по Северному морскому пути.

2. Короткий живет в деревянном вековом доме в ныне заброшенном поселке Ходовариха. Все метеоданные он заносит в специальный журнал.

3. Метеорологический журнал, облачный атлас и другие полезные и важные для работы книги разбросаны по столу Вячеслава. Фотография Юрия Гагарина вырезана из газетной заметки о его гибели в 1968 году.

4. Короткий, стоя по колено в воде, замеряет уровень Баренцева моря.

5. По радиостанции Короткий передает данные о погоде на другую метеостанцию, откуда они затем отправляются в Москву. Часто сообщения о снежных бурях или штормовых ветрах задерживаются по этим самым причинам.

6. В свободное от работы время Вячеслав делает такие домики из спичек.

7. В сделанной собственными руками лодке Короткий любит иногда выкурить сигаретку.

8. Ходовариха, 25 января 2014 года. Короткий снимает показания с метеобудки, расположенной в пяти минутах от его дома. Над его головой - северное сияние.

9. Вид на Баренцево море из иллюминатора "Михаила Сомова", дизель-электрохода, который доставляет для Вячеслава еду и инструменты один раз в год.

10. Из окна своего деревянного домика Короткий наблюдает за пустынным пейзажем, раскинувшимся на многие километры.

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