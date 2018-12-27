Ученые открыли молекулу, сжигающую жир во время зарядки

Молекулярные биологи открыли гормон, "дирижирующий" сжиганием жировой прослойки в животе во время физических нагрузок. Перспективы его применения были представлены в журнале Cell Metabolism.

"Мы впервые показали, что интерлейкин-6 не только вызывает воспаления, но и способствует сжиганию брюшного жира в мышечных клетках. Теперь нам нужны более масштабные эксперименты для изучения того, как он это делает", - заявила Анна-Софи Уэделл-Ниргаард (Anna-Sophie Wedell-Neergaard) из Копенгагенского университета (Дания). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уэделл-Ниргаард и многие другие молекулярные биологи уже несколько лет изучают то, как наше тело сжигает калории при регулярных занятиях спортом. Ученых интересуют те гены, которые заставляют тело использовать не глюкозу, а жиры в качестве "топлива" для мускулов после того, как запасы первой истощаются.

Вещества, управляющие их работой, могут стать одними из самых эффективных лекарств от ожирения, диабета и других расстройств метаболизма. К примеру, принудительное включение одного из таких генов, PPAR-дельта, превращает мышей в настоящих атлетов-бегунов, никогда не толстеющих и способных бегать на необычно большие расстояния.

Датские ученые случайно открыли один из химических "выключателей" этих генов, обратив внимание на то, что организм многих тучных людей содержит в себе большие количества интерлейкина-6 (IL-6) - одной из основных сигнальных молекул иммунной системы, отвечающей за развитие воспалений.

Десять лет назад Уэделл-Ниргаард и ее коллеги обнаружили, что инъекции IL-6 не усугубляли ожирение, а наоборот, заставляли организм добровольцев сжигать лишние килограммы и уменьшать толщину жировой прослойки. Нечто похожее, как отмечают исследователи, происходит и при длительных физических нагрузках.

Это наблюдение заставило ученых проверить, что произойдет, если тело не будет получать новые порции молекул интерлейкина-6 во время зарядки или занятий спортом. Для этого они набрали группу из восьми дюжин добровольцев, страдавших от лишнего веса, и предложили им пройти 12-недельный курс упражнений.

Каждый из участников этого эксперимента не только тренировался на протяжении трех месяцев, но и получал специальные "инъекции для похудания". В половине случаев они были пустышками, а в других - содержали в себе антитела, мешающие клеткам тела считывать молекулы IL-6.

Измерив массу жировой прослойки на животе добровольцев, ученые обнаружили, что блокировка интерлейкина-6 не привела ни к чему хорошему. Участники опытов, получавшие "пустые" уколы, в среднем избавились от примерно 225 грамм жира, тогда как прием антител привел не к понижению, а повышению лишнего веса примерно на 300 грамм.

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, примерно 15% - от тяжелых форм ожирения. По данным организации, 47% болезней связаны с ожирением.

Что интересно, в этом отношении они никак не отличались от членов контрольной группы, получавших те же антитела, но не делавших зарядку. Вдобавок, блокировка IL-6 повысила концентрацию "плохого" холестерина и других жиров в крови вне зависимости от того, занимались ли добровольцы спортом.

Как подчеркивают ученые, не стоит бежать в аптеку и самостоятельно принимать интерлейкин-6. Пока не понятно, какие побочные эффекты появятся от приема больших доз этого гормона, и поможет ли он избавиться от жира в долгосрочной перспективе.

"Наш главный совет - если вы хотите похудеть, займитесь зарядкой или фитнессом. Теперь мы точно можем сказать, что она помогает избавиться от жира, что защитит вас от массы других проблем, в том числе рака и болезней сердца и сосудов", - заключает Уэделл-Ниргаард.