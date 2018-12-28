Существование драконов в «Игре престолов» поставили под сомнение

Между фанатами сериала "Игра престолов" и любителями компьютерной игры Skyrim разгорелся спор о том, есть ли драконы в игре и сериале. Обсуждение началось после того, как один из пользователей портала Reddit опубликовал изображение, где сравнил двух волшебных существ: драконов и виверн, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста с ником 4h0y1m4p1r4t3 подписал картинку: "Мир Skyrim почти рухнул для меня. Почти".

За сутки публикация собрала больше двух тысяч комментариев, в которых юзеры обсуждали, можно ли считать виверн драконами или это отдельный вид существ. Пользователь FatesVagrant написал: "Во многих культурах драконы и виверны - это не разные существа. Две ноги, четыре ноги - вопрос лишь драконьего дизайна. Верить в их различие только из-за того, что в Англии их считают отдельными видами, - это занудство".

Также в сети нашлись эксперты по драконам, например, Cant_think_of_Names объяснил своим оппонентам, почему Дейенерис не может считаться Матерью драконов: "Сейчас я объясню, в чем дело. Вы говорите, что "виверна - это дракон". Они из одного семейства? Да. Никто не спорит. Но как ученый, изучавший драконов, я могу уверить вас, что в науке никто не называет виверн драконами".

Ранее актер сериала "Игра престолов" Ричард Мэдден сделал мрачное предположение о финале картины: "Мне кажется, что в итоге останутся три летающих повсюду дракона, а все остальные умрут. Так действительно может быть!"

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook