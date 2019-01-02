Как ученые тестируют дезодоранты
Раньше тестирование антиперспирантов проходило в так называемой "горячей комнате". Добровольцы просто заходили в помещение с повышенной температурой, затем проходил анализ того, насколько эффективен продукт. Современные научные тесты дезодорантов проходят уже по другим правилам.
Как оказалось, измерение пота с помощью теста "горячей комнаты" на самом деле является частью процесса. Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, чтобы быть эффективными, антиперспиранты, которые работают на основе солей алюминия (единственного материала, одобренного FDA для эффективного и безопасного предотвращения пота) должны обеспечивать снижение пота на 20 процентов.
Мелисса Торрес, ведущий старший научный сотрудник Unilever, рассказала, что ученые постоянно работают над калибровкой формулы различных продуктов для удовлетворения конкретных потребностей, таких как запах свежести или защита от желтых пятен подмышками.
Членам фокус-группы (надеемся, им за это неплохо платят) приходится не мыться в течение двух недель с момента нанесения антиперспиранта. Тем не менее, тесты, даже с большой фокус-группой не всегда эффективны. Потребителям часто приходится самостоятельно пробовать разные виды дезодорантов. В конце концов, это один из продуктов действительно личной гигиены.
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