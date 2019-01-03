Голубой павлин: ядерная мина, которую должны были взорвать цыплята

3 января 2019 01:45

Ядерная бомба, внутри которой устроен настоящий курятник. Звучит, как бред сумасшедшего, но именно такую конструкцию изобрели английские ученые в середине прошлого века - таким образом предполагалось сдержать потенциальную атаку Красной армии. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, проект "Голубой павлин" родился в недрах RARDE, секретной британской организации. Англичане решили разместить на территории Европы ядерные мины, закопанные под землю. Просто на тот случай, если коммунисты вдруг окажутся слишком сильны и противостоять им обычным оружием не получится. 

Десять мин, каждая из которых весила по 7,2 тонны планировалось закопать в Западной Германии. Подорвать заряды можно было двумя способами: дистанционно, или по таймеру, выставленному на 8 дней. 

Проблема заключалась в тонкой электронике, отказывавшейся работать при низких температурах. Задачу решили с типично британским чувством юмора: в бомбах расположили живых кур с запасом еды, чтобы они теплом тел согревали внутренности бомбы.

RARDE успели построить два прототипа мин-курятников. К счастью, разумные головы вовремя спохватились и проект свернули - обнаружения ядерных боеприпасов на территории другой страны грозило Англии очень серьезными проблемами.
 

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