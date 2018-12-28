С территории Азербайджана удалось заснять загадочную чёрную полосу на Луне

Ряд пользователей считают это обычным проводом, снятым на фоне спутника. Однако конспирологи возражают, почему тогда это явление постоянно движется.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на vistanews.ru, они полагают, что таким образом Луна защищается от Нибиру: На ней замечена огромная чёрная полоса, предназначение которой на сегодняшний день непонятно.

Собственно, учитывая разницу в развитии землян и космических пришельцев, это совсем не удивительно. Однако есть и вопрос: является ли неизвестная полоса на Луне средством обороны, предупреждения или сокрушительной атаки на Нибиру.

Внеземные пришельцы с Луны явно "в контрах" с Планетой Х. Та пытается сокрушить их творение, за развитием которого они так долго и тщательно наблюдают. По крайней мере, так считают уфологи.

Лунные инопланетяне прогнали землян с этого спутника. Причём, если высадившиеся туда американцы драпали, "теряя тапочки", то с СССР, видимо была осуществлена своеобразная договорённость. Вы не лезьте к нам. Мы поможем вам в ближнем космосе и, возможно, станем даже охранять. Это лишь подтверждается последними событиями.

Чёрную полосу на Луне удалось заснять с территории Азербайджана. Почему её не было видно ранее, пока не могут пояснить ни официальные учёные, ни альтернативные

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