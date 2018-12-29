Контактные линзы в виде капель для глаз: изобретение, которое поможет миллионам
Очки и линзы могут уже совсем скоро уйти в прошлое. Израильские ученые разработали инновационный метод коррекции зрения: теперь достаточно будет закапать в глаза особые капли, передает Day.Az со ссылкой на Trendymen.
Изобретение израильских офтальмологов, "нанодропс", лечит и близорукость и дальнозоркость. Капли содержат особые наночастицы, которые и корректируют зрение в нужную сторону.
Вся процедура проходит в три этапа. Для начала пациент измеряет остроту зрения. Затем лазер быстро наносит на роговицу заранее выверенный паттерн. Капли - завершающий этап.
Нанесенные лазером метки показывают синтетическим биосовместимым частицам капель изменить нужные части роговицы, чтобы та могла меня траекторию проходящего сквозь света.
Финальное тестирование нанокапель назначено на январь будущего года. Израильские ученые также обещают выпустить специальное приложение для телефона, чтобы люди могли использовать капли в домашних условиях.
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