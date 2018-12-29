Как нельзя пить алкоголь

Знакомая многим привычка пить спиртные напитки оказалась очень нездоровой. Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, Евгений Брюн, член минздрава России рассказал, чем опасна газировка и почему не нужно ни в коем случае мешать ее с алкоголем.

Дело в том, что газированные напитки значительно усиливают всасываемость алкоголя. Соотвественно, и опьянение наступает быстрее.

"Мы категорически против смешивания алкоголя со сладким, алкоголя с газировкой, а тем более если это сладкая газировка, то это вообще смертельный номер, лучше этого не делать и не пробовать" - Евгений Брюн

Заодно эксперт посоветовал в принципе не засиживаться за праздничным столом надолго. Переедание оказывает на печень крайне негативное воздействие, усугубляемое употреблением алкоголя.

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