Если вы думаете что ваша жена покупает бесполезные вещи - посмотрите на этот список. У правительства бюджет побольше, но здравого смысла иногда не сильно много. Day.Az со ссылкой на anews.com представляет самые странные траты правительств со всего мира.

Италия и лифт в никуда

В крошечный городок Сутера в Италии не хотят ехать туристы. Вот правительство и решило привлечь туда людей - построить лифт в древнюю обитель на вершине горы Сан-Паолино.



На строительство лифта было потрачено более двух миллионов евро, а эксплуатация оказалась городу не по карману. Предполагается, что это был элегантный способ отмывания денег.

Гонконг по фэн-шую

Город тратит баснословные суммы, для того чтобы упорядочить городские строения в соответствии с фэн шуем. Любой житель Гонконга может обратиться к правительству с иском, если ему покажется, что новопостроенное здание нарушает его энергию ци. До 2010 года правительство Гонконга потратило около $10 000 000 на восстановление ци своих граждан.

США и мультфильм для Пакистана

Странный образом правительство США решило бороться с терроризмом в Пакистане. Из бюджета страны было выделено $20 000 000 на создание пакистанской версии передачи "Улица Сезам".

Проект прикрыли, когда чиновники успели потратить более шести миллионов долларов.

Копия шведского города в виртуальной реальности

Шведы вообще потратили миллионы бюджетных денег, для того чтобы создать в виртуальной вселенной Second Life полную копию города Мальмё.

В связи с отсутствием популярности у местных, проект закрыли.

Бруней и дикие траты

Лидер маленькой мусульманской страны султан Хассанал Болкиаха горазд на на выдумки. Благодаря огромным доходам от нефти, он может позволить себе настоящую роскошь. В его дворце 1788 комнат, есть личная мечеть, 9000 автомобилей, персональный зоопарк и 17 самолетов. А еще у него есть четырех бронзовых статуй в натуральную величину, изображающих принца и его невесту.

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