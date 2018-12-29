Почему распалась империя Чингисхана

Татаро-монголы создали самую большую в истории империю. Их государство простиралось от Тихого Океана до Чёрного моря. Куда же исчез народ, контролировавший четверть земной суши? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Монголо-татар не было

Монголо-татары или татаро-монголы? Никто из историков или лингвистов не ответит на этот вопрос с точностью. По той причине, что монголо-татар никогда не было.

В XIV веке монголы, завоевавшие земли кипчаков (половцев) и Русь, стали смешиваться с кипчаками, кочевым народом тюркского происхождения. Половцев было больше, чем чужаков-монголов, и несмотря на политическое главенствование, монголы растворились в культуре и языке завоеванного ими же народа.

"Все они стали похожи на кипчаков, словно принадлежали к тому же роду, ибо монголы, поселившись в земле кипчаков, вступали с ними в браки и оставались жить на их земле", - утверждает арабский историк.

На Руси и в Европе в XIII-XIV веках татарами называли всех кочевников-соседей Монгольской империи, в том числе и половцев.

После разрушительных походов монголов слово "татары" (на латыни - tartari) стало своего рода метафорой: чужеземные "татары", молниеносно атаковавшие врагов, были будто бы порождением ада - Тартара.

Монголов сначала отождествляли с "людьми из ада", затем - с кипчаками, которыми они были ассимилированы. В XIX веке российская историческая наука решила, что "татары" - это тюрки, воюевавшие на стороне монголов. Так получился курьёзный и тавтологичный термин, представляющий собой слияние двух названий одного и того же народа и дословно означающий "монголо-монголы".

Порядок слов был обусловлен политическими соображениями: после образования СССР было решено, что термин "татаро-монгольское иго" слишком радикализует отношения между русскими и татарами, и их решили "спрятать" за монголами, которые в СССР не входили.

Великая империя

Монгольский правитель Темучин сумел победить в междоусобных войнах. В 1206 году он принял имя Чингисхан и был провозглашен великим монгольским ханом, объединив разрозненные кланы. Он провёл ревизию армии, разделив солдат на десятки тысяч, тысячи, сотни и десятки, организовал элитные подразделения.

Знаменитая конница монголов могла перемещаться быстрее любого другого рода войск в мире - в сутки она проходила до 80 километров.

Монгольское войско на протяжении многих лет разоряло многие города и деревни, попадавшиеся им на пути. Вскоре в Монгольскую империю вошли Северный Китай и Индия, Средняя Азия, а затем и части территорий Северного Ирана, Кавказа, Руси. Империя простиралась от Тихого океана до Каспийского моря.

Развал самого большого государства мира

Завоевательные походы передовых отрядов доходили до Италии и Вены, но полномасштабного вторжения в Западную Европу так и не произошло. Внук Чингисхана Батый, узнав о смерти Великого хана, вернулся со всем войском назад, чтобы избрать нового главу империи.

Еще при жизни Чингисхан разделил свои колоссальные земли на улусы между своими сыновьями. После его смерти в 1227 году, величайшая империя мира, занимавшая четверть всей суши и составлявшая треть всего населения Земли, оставалась единой в течение сорока лет.

Однако вскоре она начала распадаться. Улусы отделялись друг от друга, появились уже независимые империя Юань, государство Хулагуидов, Синяя и Белая Орда. Монгольскую империю разрушили административные проблемы, внутренняя борьба за власть и неспособность контролировать громадное население государства (порядка 160 миллионов человек).

Еще одной проблемой, возможно, самой основной, стал пёстрый национальный состав империи. Дело в том, что монголы не доминировали в своем государстве ни в культурном, ни в численном планах. Продвинутые в военном плане, знаменитые всадники и мастера интриг, монголы не смогли удержать свою национальную идентичность в качестве главенствующей. Покоренные народы активно растворяли в себе завоевателей-монголов, а когда ассимиляция стала ощутимой, страна превратилась в раздробленные территории, на которых, как и прежде, проживали разные народы, так и не ставшие единой нацией.

Несмотря на то, что в начале XIV века империю попытались пересоздать как конгломерат независимых государств при главенстве великого хана, долго она не протянула. В 1368 году в Китае проходит восстание красных повязок, в результате которого империя исчезает. Только спустя век, в 1480 году, будет окончательно снято монголо-татарское иго на Руси.

Распад

Несмотря на то, что империя уже развалилась на несколько государств, каждое из них продолжило дробление. Особенно это затронуло Золотую Орду. За двадцать лет там сменилось больше двадцати пяти ханов. Некоторые улусы хотели получить независимость.

Русские князья воспользовались замешательством междоусобных войн Золотой Орды: Иван Калита расширил свои владения, а Дмитрий Донской разбил Мамая в Куликовской битве.

В XV веке Золотая Орда окончательно распалась на Крымское, Астраханское, Казанское, Ногайское и Сибирское ханства. Правопреемником Золотой Орды стала Великая или Большая Орда, которую также раздирали междоусобицы и войны с соседями. В 1502 году Крымское ханство захватило Поволжье, в результате чего Большая Орда прекратила своё существование. Остальные земли были поделены между другими осколками Золотой Орды.

Куда же делись монголы?

Есть несколько причин исчезновения "татаро-монголов". Монголы были культурно поглощены завоеванными народами, поскольку легкомысленно относились к культурной и религиозной политике.

Кроме того, монголы не являлись большинством в военном отношении. Американский историк Р. Пайпс пишет о численном составе армии Монгольской империи: "Покорившее Русь войско возглавлялось монголами, однако ряды его состояли в основном из людей тюркского происхождения, в обиходе известных под именем татар".

Очевидно, монголы были окончательно вытеснены другими этносами, а их остатки смешались с местным населением. Что же до татарской составляющей неверного термина "татаро-монголы" - многочисленные народы, жившие на землях Азии и до прихода монголов, называемые европейцами "татары", продолжили там жить и после развала империи.

Однако это не значит, что кочевые монгольские воины исчезли насовсем. После распада империи Чингисхана возникло новое монгольское государство - империя Юань. Ее столицы были в Пекине и Шанду, а во время войн империя подчинила себе территорию современной Монголии. Часть монголов была в дальнейшем изгнана из Китая на север, где и закрепилась на территориях современных Внутренней (входящем в состав Китая автономном районе) и Внешней Монголии.

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