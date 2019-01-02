Как стать умнее на 23 процента
Современные психологи вывели теорию так называемого двухфакторного интеллекта. Согласно ей, значительно увеличить свой IQ на целых 23% до смешного легко: достаточно будет всего лишь медитаций.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, создатель теории, английский психолог и статик Рэймонд Кэттел, утверждает, что интеллект делится на текучий и кристаллизованный. Первый отвечает за возможность рассуждать абстрактно и решать проблемы. Второй включает в себя полученные ранее знания - как из личного опыта, так и из других источников.
Оба вида интеллекта подлежат развитию. Относительно легко улучшить свои кристаллизованные знания: читать, слушать подкасты, собирать больше фактов, учиться.
Текучий развить сложнее, ведь речь идет о способности человека оперировать новыми фактами, другими словами - быть изобретательным.
Зигфрид Отмер, бывший президент отделения нейробиоуправления Ассоциации прикладной психофизиологии и биологической обратной связи, сумел доказать, что для развития текучего интеллекта человеку достаточно всего лишь медитировать.
Ежедневная медитация повышает уровень текучего интеллекта в среднем на 23 процента. Кроме того, повышается способность человека к творчеству, концентрации и общему самосознанию.
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