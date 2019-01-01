Как моются в космосе - ФОТО

Изначально конструкторы планировали разместить на космических станциях что-то вроде обычного душа. Вот только вода в невесомости по телу стекать отказывается и теперь космонавтам приходится мыться при помощи специальных технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, вся процедура проходит в одном из специальных отсеков МКС. Космонавт берет персональный набор, в который входят несмываемый гель для душа (особый дезинфицирующий состав) и несмываемый же шампунь.

Небольшое количество воды из герметичного пакета наносится на волосы.

Шампунь по всей длине разносится расческой. В принципе, на этом и все, осталось только голову вытереть.

Все тело космонавт протирает влажным полотенцем, смоченным в дезинфицирующем составе. Гигиену на борту МКС поддерживать проще, чем на Земле. Тут постоянно поддерживается оптимальная температура и человек потеет меньше.



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