Ученые заглянули за край смерти

Роберт Ланца, американский физик-теоретик и доктор наук, утверждает, что сумел существование жизни после смерти. Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, ученый обошелся без паранормальных теорий: разобраться в вопросе Ланцу помогла его область науки - квантовая физика.

Само понятие смерти физик считает ошибочным. Человечество и сегодня опирается на позицию, созданную еще античными философами - так называемую биометрическую теорию, где жизнь созидает мир, а вовсе не наоборот.

Ученый утверждает, что человечеству стоит обратиться к теории параллельных вселенных: завершение биологического цикла в одной не означает завершение жизни, а лишь переход сознания в другую.

Спорную гипотезу отчасти доказывает и интерференционный опыт Томаса Юнга, в ходе которого выводится доказательство, что свет является волной.

Эксперимент выглядит так: свет из одного источника направляют на непрозрачную ширму с прорезями, за которой установлен экран. Особенность прорезей в том, что их ширина приблизительно равна длине волны излучаемого света - на проекционном экране появляется не одна, а несколько чередующихся интерференционных полос. Самое интересное, что как частица проходит сквозь отверстия, она ведет себя как пуля, проходя через одну щель или другую. Но если никто не наблюдает за частицей, она проявляет поведение волны и может проходить через обе щели одновременно.

Таким же образом и жизнь творит вселенную, а вовсе не наоборот. Ланца утверждает, что жизнь - это просто активность атомов и частиц, которые появляются на некоторое время, а затем рассеиваются в ничто. Если добавить жизнь к физическому уравнению, можно объяснить некоторые из основных загадок современной науки, включая принцип неопределенности, запутанность и точную настройку законов, которые формируют вселенную.

По словам Ланца, когда биологический цикл вида заканчивается, это происходит не в рамках одного измерения, а нескольких. По его теории жизнь имеет нелинейную размерность - она похожа на многолетний цветок, который снова начинает цвести в мультивселенной.



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