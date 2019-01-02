Атомная субмарина, которая стала позором Китая - ФОТО
В 1974 году флот Народно-освободительной армии в конце-концов получил первую в Азии атомную подводную лодку. Проект 091 был заветной мечтой самого председателя Мао, но итоговой вариант стал настоящим провалом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, Китай впервые проявил интерес к разработке ракетно-ядерных подводных лодок еще в 1958 году. Проект застопорился во время культурной революции 1960-х годов и головной корабль серии заложили только в 1967 году.
Строительство всей серии растянулось на 25 лет. Поступившие на флот субмарины мировые эксперты тут же окрестили акулами без зубов: проект 091 не подразумевал никакого вооружения, кроме торпедного.
Ли Цзе, военный эксперт из Пекина, заявил, что Тип 091 "примерно на 20 лет отстает от американских судов". Слишком шумные, изначально устаревшие подлодки уже отправляются на свалку истории - первая из субмарин серии отбуксирована в Музей Военно-морского флота Китая.
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